Оккупанты захватили и разворовывали гуманитарный конвой, который направлялся в Мариуполь — Запорожская ОВА 12 марта, 22:21 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты под Волновахой (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в Запорожской области захватили и разворовывали гуманитарный конвой, который двигался в Мариуполь.

«Гуманитарный конвой, отправившийся в Мариуполь, на всем пути следования, контролируемого российскими войсками, на каждом блок-посту в населенный пункт Токмак разворовывался российскими оккупантами, насильственно изымавшими продукты питания, одежду, предметы личной гигиены», — говорится в сообщении Запорожской ОВА.

Отмечается, что в Токмаке войска РФ взяли конвой под сопровождение и по состоянию на 18:00 он прошел населенный пункт Зеленовка в Приморском районе в направлении Бердянска.

Ранее в ГУР сообщили, что Россия разрешила оккупантам грабить мирное население Украины, чтобы решить таким образом проблемы с логистикой.

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