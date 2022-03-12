Оккупанты захватили и разворовывали гуманитарный конвой, который направлялся в Мариуполь — Запорожская ОВА
Оккупанты под Волновахой (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты в Запорожской области захватили и разворовывали гуманитарный конвой, который двигался в Мариуполь.
«Гуманитарный конвой, отправившийся в Мариуполь, на всем пути следования, контролируемого российскими войсками, на каждом блок-посту в населенный пункт Токмак разворовывался российскими оккупантами, насильственно изымавшими продукты питания, одежду, предметы личной гигиены», — говорится в сообщении Запорожской ОВА.
Отмечается, что в Токмаке войска РФ взяли конвой под сопровождение и по состоянию на 18:00 он прошел населенный пункт Зеленовка в Приморском районе в направлении Бердянска.
Ранее в ГУР сообщили, что Россия разрешила оккупантам грабить мирное население Украины, чтобы решить таким образом проблемы с логистикой.
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