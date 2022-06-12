Войска РФ разрушили второй мост между Северодонецком и Лисичанском, мощно обстреливают третий

12 июня, 10:13
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Разрушенный Павлоградский мост (Фото:Сергей Гайдай)

Разрушенный Павлоградский мост (Фото:Сергей Гайдай)

В Луганской области российская армия разрушила второй мост между Северодонецком и Лисичанском, мощно обстреливает третий.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Они хотят полностью отрезать Северодонецк от возможности либо вывозить людей, либо подвозить туда БК и усиление», – отметил он.

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Глава ОВА спрогнозировал, что сегодня-завтра россияне будут бросать все резервы, чтобы захватить город.

«Может быть, и в других направлениях, чтобы перерезать его окончательно, контролировать трассу Лисичанск-Бахмут», — отметил Гайдай.

Он также добавил, что бои сейчас ведутся у завода Азот, территория завода обстреливается.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Северодонецк Лисичанск Сергей Гайдай Мост Война России против Украины

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