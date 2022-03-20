Оккупанты разрушили по меньшей мере 45 учебных заведений в Киевской области — глава ОВА 20 марта, 17:20 Цей матеріал також доступний українською Разрушенная школа (Фото:Алексей Кулеба)

В Киевской области российские оккупанты разрушили или повредили как минимум 45 учебных заведений. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

«В Киевской области известно о разрушении и повреждении 45 учебных заведений. За последние дни в результате вражеских попаданий повреждения получили учебные заведения в Дмитровской, Петровской, Великодимерской, Макаровской общинах», — говорится в сообщении.

Видео дня

В частности, разрушены и повреждены:

3 заведения профессионально-технического образования,

25 заведений общего среднего образования,

14 заведений дошкольного образования,

3 заведения внешкольного образования.

отдел образования Бородянской территориальной общины.

Отмечено, что в настоящее время отсутствует полная информация о состоянии учебных заведений в Полесской, Иванковской, Песковской, Дымерской территориальных общинах из-за отсутствия связи.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.