Оккупанты разрушили по меньшей мере 45 учебных заведений в Киевской области — глава ОВА

20 марта, 17:20
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Разрушенная школа (Фото:Алексей Кулеба)

Разрушенная школа (Фото:Алексей Кулеба)

В Киевской области российские оккупанты разрушили или повредили как минимум 45 учебных заведений. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

«В Киевской области известно о разрушении и повреждении 45 учебных заведений. За последние дни в результате вражеских попаданий повреждения получили учебные заведения в Дмитровской, Петровской, Великодимерской, Макаровской общинах», — говорится в сообщении.

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В частности, разрушены и повреждены:

  • 3 заведения профессионально-технического образования,
  • 25 заведений общего среднего образования,
  • 14 заведений дошкольного образования,
  • 3 заведения внешкольного образования.
  • отдел образования Бородянской территориальной общины.

Отмечено, что в настоящее время отсутствует полная информация о состоянии учебных заведений в Полесской, Иванковской, Песковской, Дымерской территориальных общинах из-за отсутствия связи.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Школы Киевская область Война России против Украины

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