Оккупанты разогнали украинцев, которые хотели эвакуироваться в Херсон из Олешек — депутат облсовета 5 декабря, 19:14 Ранее власти Херсонской области сняли запрет на переправу через Днепр на два дня до 5 декабря (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты разогнали группу украинцев, которые хотели эвакуироваться с временно оккупированного левобережья Херсонской области в Херсон.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

Хлань напомнил, что ранее Херсонская ОВА разрешила вернуться в Херсон украинцам, которые до освобождения города переехали на дачи.

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«Многие ошибочно восприняли эту информацию как разрешение перемещаться с левого на правый берег. Есть сообщения, что люди собрались в Олешках, приезжали из соседних населенных пунктов. Думали, что можно уехать в Херсон. Соответственно были разогнаны оккупантами», — сообщил он.

Депутат призвал украинцев внимательно читать информацию властей, а ответственные органы доносить эту информацию максимально доступно, четко и корректно.

«И еще каждый должен понимать, что оккупанты мстят за Херсон и обеспечить 100% безопасность перемещения невозможно», — добавил он.

Ранее власти Херсонской области сняли запрет на переправу через Днепр на два дня до 5 декабря. Украинцы, которые находились на левом берегу реки в дачном поселке и не успели покинуть временно оккупированную территорию, могли эвакуироваться через Речной вокзал.