Оккупанты используют аэродром Мелитополя для своих штурмовиков и ударных вертолетов — Генштаб 28 апреля, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты продолжают использовать аэродром Мелитополя (Фото:Схемы)

Российские оккупанты продолжают использовать аэродром захваченного Мелитополя для размещения своих самолетов и вертолетов.



Об этом сообщает Генштаб.

«Оккупанты продолжают использование аэродрома Мелитополь для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8», — говорится в сообщении.

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