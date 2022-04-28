Оккупанты используют аэродром Мелитополя для своих штурмовиков и ударных вертолетов — Генштаб

28 апреля, 08:00
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Оккупанты продолжают использовать аэродром Мелитополя (Фото:Схемы)

Оккупанты продолжают использовать аэродром Мелитополя (Фото:Схемы)

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Российские оккупанты продолжают использовать аэродром захваченного Мелитополя для размещения своих самолетов и вертолетов.

Об этом сообщает Генштаб.

«Оккупанты продолжают использование аэродрома Мелитополь для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8», — говорится в сообщении.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вертолеты Мелитополь Штурмовики Война России против Украины

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