Оккупанты используют аэродром Мелитополя для своих штурмовиков и ударных вертолетов — Генштаб
Оккупанты продолжают использовать аэродром Мелитополя (Фото:Схемы)
Российские оккупанты продолжают использовать аэродром захваченного Мелитополя для размещения своих самолетов и вертолетов.
Об этом сообщает Генштаб.
«Оккупанты продолжают использование аэродрома Мелитополь для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8», — говорится в сообщении.
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