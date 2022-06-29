Оккупанты размещают РЗСО Град в непосредственной близости к Сумской области — Генштаб

29 июня, 07:12
РСЗО Град (иллюстративное фото) (Фото:Егор Журавлев/flickr.com)

РСЗО Град (иллюстративное фото) (Фото:Егор Журавлев/flickr.com)

На территории РФ оккупанты развертывают реактивные системы залпового огня Град в непосредственной близости к границе Украины.

Как сообщает Генштаб, агрессоры намерены обстреливать территорию Сумской области.

На Северском направлении оккупационная армия РФ продолжает удерживать в приграничных районах на территории Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий и подразделений воздушно-десантных войск.

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Агрессоры обстреляли из артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

На Волынском и Полесском направлениях идет проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь. По имеющейся информации, на период с 28 июня по 16 июля текущего года в Гомельской области спланировано проведение военного сбора с военнообязанными. По планам сбора, будут отработаны вопросы формирования отдельных стрелковых батальонов территориальных войск, проведение боевого слаживания, а также организация охраны и обороны объектов.

https://www.youtube.com/embed/uZy3DKxYM4A

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов с территории республики Беларусь по объектам территории Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Град Сумская область РСЗО РСЗО Град Война России против Украины

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