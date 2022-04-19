Оккупанты размещают Грады на базах отдыха в курортной Кирилловке

19 апреля, 11:21
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РСЗО Град (иллюстративное фото) (Фото:unicorn1313_/Twitter)

РСЗО Град (иллюстративное фото) (Фото:unicorn1313_/Twitter)

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В курортном поселке Кирилловка Запорожской области российские оккупанты активно роют окопы и размещают РЗСО Град на базах отдыха.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

Кроме того, по информации местных жителей, оккупанты разместились в селах Любимовка и Зеленый гай Васильевского района.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Град Запорожская область Кирилловка Война России против Украины

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