Оккупанты размещают Грады на базах отдыха в курортной Кирилловке
РСЗО Град (иллюстративное фото) (Фото:unicorn1313_/Twitter)
В курортном поселке Кирилловка Запорожской области российские оккупанты активно роют окопы и размещают РЗСО Град на базах отдыха.
Война России против Украины — главные события 19 апреля
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.
Кроме того, по информации местных жителей, оккупанты разместились в селах Любимовка и Зеленый гай Васильевского района.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.