Оккупанты размещают Грады на базах отдыха в курортной Кирилловке 19 апреля, 11:21 Цей матеріал також доступний українською РСЗО Град (иллюстративное фото) (Фото:unicorn1313_/Twitter)

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области российские оккупанты активно роют окопы и размещают РЗСО Град на базах отдыха.

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Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

Кроме того, по информации местных жителей, оккупанты разместились в селах Любимовка и Зеленый гай Васильевского района.

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