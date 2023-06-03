В Крым. Оккупанты вывозят технику из государственных агропредприятий в Херсонской области — Центр нацсопротивления 3 июня, 19:01 Трактор (Фото:12019/Pixabay)

Россияне разграбляют государственные агропредприятия на временно оккупированных территориях Херсонской области. Вывозят всю технику в Крым.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что россияне вывозят в оккупированный Крым сельскохозяйственную технику с государственных предприятий аграрной промышленности, которые были похищены на временно оккупированных территориях Херсонской области.

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Для перевозки похищенного имущества, такого, как тракторы или комбайны, оккупанты используют военную технику.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщала, что российские оккупанты постепенно покидают захваченные территории Херсонской области.