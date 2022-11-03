Мародерство небывалых масштабов: оккупанты вывезли из Херсона пожарные машины, автобусы и кареты скорой помощи — власти 3 ноября, 14:42 Оккупанты в Херсоне мародерят по-крупному (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсоне российские оккупанты грабят как жилье местных жителей, так и коммунальные предприятия в городе.

Об этом в комментарии проекту Радио Свобода Новости Приазовья сообщила начальница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.

По ее словам, в Херсоне разграблено все имущество, которое принадлежало коммунальным предприятиям, обеспечивающим жизнедеятельность города.

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«Коммунальное предприятие Херсонгорводоканал, имевшее на своем балансе большое количество именно технических средств, машин, это все вывезено, ничего нет. Такая же ситуация и предприятия Херсонгаз. Оно полностью опустошено. Наш автопарк, который был пополнен 30 автобусами, они все вывезли. Скорые помощи, которые были в городе, все вывезены, пожарные машины — ни одной не осталось», — сказала чиновница.

3 ноября появилась информация, что в Херсоне со здания ОГА сняли российский флаг.

По словам министра обороны Алексея Резникова, дождливая погода немного замедлила наступление в южном направлении, однако ВСУ контролируют все мосты, усложняя бегство оккупантов вместе с техникой.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.