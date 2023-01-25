Оккупанты грабят центральную больницу Каховки — Генштаб 25 января, 09:11 Оккупанты разграбили больницу в Каховке (Фото:khersondaily.com)

Российские оккупанты грабят центральную больницу в захваченной Каховке Херсонской области и вывозят медицинское оборудование.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 25 января.

Сообщается, что оборудование вывозится в Геническ Херсонской области.

Ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что в Каховке противотуберкулезный диспансер перестал обслуживать гражданских лиц. Его перепрофилируют для лечения оккупантов завезенными из РФ медиками.

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Кроме того, мэр Новой Каховки Александр Коваленко сообщал, что оккупанты разграбили коньячный завод Дом марочных коньяков Таврия.