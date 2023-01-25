Оккупанты грабят центральную больницу Каховки — Генштаб

25 января, 09:11
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Оккупанты разграбили больницу в Каховке (Фото:khersondaily.com)

Оккупанты разграбили больницу в Каховке (Фото:khersondaily.com)

Российские оккупанты грабят центральную больницу в захваченной Каховке Херсонской области и вывозят медицинское оборудование.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 25 января.

Сообщается, что оборудование вывозится в Геническ Херсонской области.

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Ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что в Каховке противотуберкулезный диспансер перестал обслуживать гражданских лиц. Его перепрофилируют для лечения оккупантов завезенными из РФ медиками.

Видео дня

Кроме того, мэр Новой Каховки Александр Коваленко сообщал, что оккупанты разграбили коньячный завод Дом марочных коньяков Таврия.

https://www.youtube.com/watch?v=vIMDWG6BmmA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Больница Херсонская область Каховка Война России против Украины Генштаб ВСУ

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