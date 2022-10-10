Золотая тиара, работы Айвазовского и Куинджи. Оккупанты разграбили украинские музеи на сотни миллионов долларов

10 октября, 00:20
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Херсонский художественный музей имени Шовкуненко (Фото:Wikipedia)

Херсонский художественный музей имени Шовкуненко (Фото:Wikipedia)

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что российские военные разграбили почти 40 украинских музеев. Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.

Об этом он сказал в интервью Associated Press.

«Отношение россиян к украинскому культурному наследию является военным преступлением», — сказал он.

Из Мелитополя россияне украли изысканную золотую тиару, инкрустированную драгоценными камнями в возрасте примерно 1500 лет. Она была одним из самых ценных артефактов времен правления Аттилы. По словам руководства музея, сейчас гуннское украшение вместе с другими ценностями исчезло из музея в Мелитополе, оккупированном российскими войсками 26 февраля 2022 года. Историки опасаются, что бесценный артефакт потерян навсегда.

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Сотрудник музея сказал журналистам AP, что украинцы не знают, куда российские войска вывезли награбленное, в том числе тиару и около 1700 других артефактов.

"Это древние находки. Это произведения искусства. Они бесценны. Если культура исчезает, это невосполнимая катастрофа», - отметил главный научный сотрудник Института археологии Украины Александр Симоненко.

Городские власти Мариуполя заявили, что российские войска похитили из музеев города более 2 000 экспонатов. Среди ценнейших предметов были старинные религиозные иконы, уникальный рукописный свиток Торы, 200-летняя Библия и более 200 медалей.

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Война за культуру

Также исчезли работы художников Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского. Российские военные вывезли украденные ценности в другую часть оккупированной Донецкой области.

По подсчетам ООН, вооруженная агрессия России в Украине повредила 199 культурных объектов в 12 регионах. По данным ЮНЕСКО, среди них 84 церкви и другие религиозные объекты, 37 построек исторического значения, 37 домов культуры, 18 памятников, 13 музеев и 10 библиотек.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Музей Александр Ткаченко Культура Министерство культуры Война в Украине Война России против Украины

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