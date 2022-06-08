Пытаются запугать. Оккупанты рассылают украинским военным сообщения с угрозами 8 июня, 13:08 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются запугать украинских военных с помощью угроз по телефону (Фото:Juan Vasquez/flickr.com)

Российские спецслужбы пытаются запугивать украинских военнослужащих, рассылая на личные телефонные номера сообщения с угрозами.

Об этом сообщает Генштаб в Facebook.

В своих сообщениях оккупанты призывают изменить присяге, сложить оружие, сдаваться в плен или перейти на сторону врага.

В своих угрозах оккупанты угрожают наносить удары по местам жительства владельца телефона и его семьи.

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«Обычно указанные персональные данные лиц являются устаревшими (лицо давно сменило место регистрации, переехало в другую местность, изменило подразделение, в котором проходило военную службу, прекратило прохождение военной службы вообще и так далее) Таким образом, не вызывает сомнений, что посланные угрозы являются обычными манипуляциями человеческой психикой», — говорится в сообщении.

Фото: Генштаб

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