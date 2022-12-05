Оккупанты расстреляли супругов во время пересечения Днепра, женщина погибла

5 декабря, 09:46
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Российский военный (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский военный (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В воскресенье, 4 декабря, в Голопристанском районе Херсонской области при пересечении на лодке реки Днепр была обстреляна супружеская пара, женщина умерла.

Об этом сообщил Херсонский городской совет в Facebook.

«4 декабря автоматной очередью была ранена 65-летняя женщина, которая вместе с мужчиной на лодке пересекали Днепр, уезжая с дачи в Голопристанском районе. К сожалению, женщина не выжила», — говорится в сообщении.

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В горсовете отметили, что мужчина не пострадал.

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https://www.youtube.com/embed/eHsrybJu5Hw
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Херсонская область Расстрелы Река Днепр Война России против Украины

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