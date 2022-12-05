Оккупанты расстреляли супругов во время пересечения Днепра, женщина погибла
Российский военный (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В воскресенье, 4 декабря, в Голопристанском районе Херсонской области при пересечении на лодке реки Днепр была обстреляна супружеская пара, женщина умерла.
Об этом сообщил Херсонский городской совет в Facebook.
«4 декабря автоматной очередью была ранена 65-летняя женщина, которая вместе с мужчиной на лодке пересекали Днепр, уезжая с дачи в Голопристанском районе. К сожалению, женщина не выжила», — говорится в сообщении.
В горсовете отметили, что мужчина не пострадал.