В Запорожской области оккупанты расстреляли около 20 своих автомобилей, чтобы не ехать на фронт 9 мая, 09:13 Цей матеріал також доступний українською В Пологах российские военные расстреляли около 20 своих автомобилей (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб)

В городе Пологи Запорожской области российские оккупанты расстреляли около 20 своих автомобилей, чтобы не ехать на линию фронта.

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Как сообщает пресс-служба Запорожской ОВА, в расстреле оккупанты обвинили представителей движения сопротивления на временно оккупированной территории региона.

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Также в ОВА рассказали, что морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким.

Отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство.

Подразделения россиян жалуются на неэффективность атак на позиции сил обороны Запорожского края в районе Гуляйполя.

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