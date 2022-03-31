Бутусов показал место расстрела оккупантами гражданских автомобилей вблизи села Малая Рогань — видео

31 марта, 15:26
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Оккупанты расстреливали гражданские автомобили в Харьковской области (Фото:Кадр видео Бутусов Плюс)

Оккупанты расстреливали гражданские автомобили в Харьковской области (Фото:Кадр видео Бутусов Плюс)

Журналист Юрий Бутусов опубликовал видео с трассы Киев-Харьков-Довжанский вблизи Мала Рогань под Харьковом, где российские оккупанты расстреливали гражданские автомобили.

Война России против Украины — главные события 31 марта

«Ни одной военной машины, только гражданские. Люди пытались развернуться. К сожалению, многим спастись не удалось», — говорит Бутусов.

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Он также отметил, что часть погибших граждан удалось забрать только сейчас.

По словам журналиста, расстрелами занимались военные 138-й бригады ВС РФ.

В тяжелых боях 25−27 марта украинские воины 92-й бригады и добровольческие отряды выбили российских оккупантов из Малой Рогани и освободили трассу.

https://www.youtube.com/watch?v=_87yd00R8tI&t=8s&ab_channel=%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Война России против Украины

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