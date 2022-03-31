Бутусов показал место расстрела оккупантами гражданских автомобилей вблизи села Малая Рогань — видео 31 марта, 15:26 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты расстреливали гражданские автомобили в Харьковской области (Фото:Кадр видео Бутусов Плюс)

Журналист Юрий Бутусов опубликовал видео с трассы Киев-Харьков-Довжанский вблизи Мала Рогань под Харьковом, где российские оккупанты расстреливали гражданские автомобили.

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«Ни одной военной машины, только гражданские. Люди пытались развернуться. К сожалению, многим спастись не удалось», — говорит Бутусов.

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Он также отметил, что часть погибших граждан удалось забрать только сейчас.

По словам журналиста, расстрелами занимались военные 138-й бригады ВС РФ.

В тяжелых боях 25−27 марта украинские воины 92-й бригады и добровольческие отряды выбили российских оккупантов из Малой Рогани и освободили трассу.



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