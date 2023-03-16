Российские оккупанты планируют «национализировать» квартиру Зеленского в Крыму 16 марта, 12:55 Дом, в котором находится квартира Зеленского в Крыму (Фото:ru.krymr.com)

Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Крыму планируют «национализировать», заявил «глава» оккупированного полуострова Сергей Аксенов.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство ТАСС.

По его словам, квартиры Зеленского, а также некоторых его соседей по многоквартирному дому в Ялте, готовятся включить в список «национализации».

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«По квартирам мы готовим выборку, но это не первоочередные задачи», — сказал он.

Аксенов заявил, что оккупанты «в первую очередь решали вопрос о крупных объектах, приносящих доходы вражеской стороне».

«Тех, кто имеет прямое отношение к финансированию врага», — сказал он.

Крымская квартира жены президента Владимира Зеленского Елены расположена в элитном жилом комплексе Император в Ливадии. Зеленская купила ее в апреле 2013 года.

Представители президента заявляли, что он с женой будет пользоваться этой недвижимостью только «после обязательного возвращения Крыма в Украине».

В сентябре 2021 года оккупанты в Крыму заявили, что Зеленский перестал платить коммунальные услуги за квартиру в Ливадии, ему угрожали ему судом.

