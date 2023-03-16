Российские оккупанты планируют «национализировать» квартиру Зеленского в Крыму
Дом, в котором находится квартира Зеленского в Крыму (Фото:ru.krymr.com)
Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Крыму планируют «национализировать», заявил «глава» оккупированного полуострова Сергей Аксенов.
Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство ТАСС.
По его словам, квартиры Зеленского, а также некоторых его соседей по многоквартирному дому в Ялте, готовятся включить в список «национализации».
«По квартирам мы готовим выборку, но это не первоочередные задачи», — сказал он.
Аксенов заявил, что оккупанты «в первую очередь решали вопрос о крупных объектах, приносящих доходы вражеской стороне».
«Тех, кто имеет прямое отношение к финансированию врага», — сказал он.
Крымская квартира жены президента Владимира Зеленского Елены расположена в элитном жилом комплексе Император в Ливадии. Зеленская купила ее в апреле 2013 года.
Представители президента заявляли, что он с женой будет пользоваться этой недвижимостью только «после обязательного возвращения Крыма в Украине».
В сентябре 2021 года оккупанты в Крыму заявили, что Зеленский перестал платить коммунальные услуги за квартиру в Ливадии, ему угрожали ему судом.