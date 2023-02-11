Войска РФ за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Харьковской области, ранена женщина

11 февраля, 11:44
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Последствия обстрела Харьковской области 10 февраля (Фото:Олег Синегубов / Facebook)

Последствия обстрела Харьковской области 10 февраля (Фото:Олег Синегубов / Facebook)

Российские захватчики в течение пятницы, 10 февраля, обстреляли по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Харьковской области, в результате чего один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Facebook.

По его словам, под вражеский огонь попали Богодуховский, Чугуевский, Купянский и Харьковский районы.

В результате обстрелов и авиационных ударов по Волчанску повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здание банка, аптека, детский сад и другие гражданские объекты. Из-за действий РФ ранена 69-летняя женщина, ее госпитализировали.

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В Купянске враг повредил обстрелами семь частных домов. В селе Одноробовка повреждены два двухэтажных дома и объекты инфраструктуры.

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Утром 10 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову и области. Из-за этого восемь гражданских людей получили ранения.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Харьковская область Оккупант Раненые Война России против Украины

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