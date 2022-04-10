Оккупанты пытаются завершить подготовку к наступлению на востоке Украины — Генштаб ВСУ

10 апреля, 20:06
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Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

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Российские войска пытаются завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины.

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Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

«Продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-техническому обеспечению войск противника. Оккупанты осуществляют перемещение батальонных тактических групп из состава Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей», — говорится в сообщении.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не отмечается.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать город Харьков. Не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм, проводят разведку возможных направлений дальнейших действий.

В Генштабе не исключают наращивания оккупантами усилий в направлении Славянска, частью сил — на Барвенково. Существует возможность активизации боевых действий за город Харьков.

На Донецком и Таврическом направлениях противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка. Оккупанты не оставляют попыток взять под полный контроль город Мариуполь.

Также ожидаются попытки противника прорвать украинскую оборону и осуществить продвижение в районы населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Авдеевка и Курахово.

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На Южнобужском направлении враг пытался восстановить свое положение — занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка. Вероятно, оккупанты будут пытаться предпринять попытку выхода на административные границы Херсонской области.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/292017803111305
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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