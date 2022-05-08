Создали «центры занятости». Оккупанты пытаются заставить жителей Мариуполя разбирать завалы с погибшими — мэр города

8 мая, 16:50
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Разрушения в Мариуполе, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушения в Мариуполе, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в Мариуполе открыли так называемые «центры занятости», где предлагают местным жителям заработать, разбирая завалы и доставая тела погибших. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко в Telegram.

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По его данным, в связи с массовым отказом людей разбирать завалы, оккупанты решили «сменить тактику»: они предлагают местным жителям разбирать завалы в разрушенном городе и обещают платить за это рублями.

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«Даже открыли „центры занятости“. Сюреализм на марше — центр занятости по извлечению трупов из-под завалов. Разум отказывается складывать эти картинки вместе, но на сегодняшний день — это реалии жизни Мариуполя», — подчеркнул он.

Он также опубликовал скриншот объявления оккупантов. В нем указано, что россияне готовы платить за эти работы от 10 до 32 тысяч рублей.

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Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, разрушили более 90% построек и создали гуманитарную катастрофу. По данным на 8 мая, в городе погибло более 25 тысяч украинцев.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь как минимум 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Война в Украине

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