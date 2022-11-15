В Луганской области оккупанты активно ищут покинутые дома, чтобы заселить своих военных — Генштаб 15 ноября, 07:00 Оккупанты ищут покинутые дома, чтоб заселить своих военных в Луганской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На захваченной территории Луганской области оккупанты ищут покинутые частные дома для заселения в них военнослужащих, прибывших для восполнения потерь российских подразделений.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 15 ноября.

В населенном пункте Новоайдар российские захватчики для уточнения информации о заброшенном жилье раздают местным жителям сообщения с требованием прибыть в так называемую «администрацию» для уточнения данных.

Видео дня

Накануне Генштаб сообщал, что оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что украинские военные уже освободили 12 населенных пунктов в регионе.