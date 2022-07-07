Бои на Донбассе: оккупанты пытаются захватить всю Луганскую область, перемещают подразделения

7 июля, 07:15
Генштаб сообщил о боях на Донбассе (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил о боях на Донбассе (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты пытаются преодолеть сопротивление украинских войск и установить полный контроль над Луганской областью. Перемещают подразделения.

Об этом сообщает Генштаб.

На Краматорском направлении оккупационная армия РФ обстреляла из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки и Григорьевки. Пытаясь нарушить работу системы управления и связи Сил обороны, российские террористические войска активно применяют комплексы радиоэлектронной борьбы.

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На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС. Нанесли авиационный удар неподалеку от Спорного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты систематически ведут огонь по позициям подразделений Сил обороны с целью сковывания их действий.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Луганская область Генштаб Война России против Украины

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