Оккупанты готовятся к наступательной операции на Донбассе — Генштаб
Оккупанты пытаются установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями — Генштаб (Фото:Генштаб)
Оккупанты проводят перегруппировку войск и сосредотачивают усилия по подготовке наступательной операции на востоке Украины.
Как сообщает Генштаб, цель — установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.
Противник пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобугском операционных районах.
Продолжается перемещение выведенных из Полесья и Сиверщины подразделений в новые районы оперативного назначения.
Завершена передислокация войск Центрального военного округа с территории Украины. Определенные подразделения из состава вышеупомянутых после завершения восстановления боеспособности будут перемещены в район населенного пункта Валуйки и включены в состав наступательных группировок войск.
Отмечается движение колонн вооружения и военной техники по территории Беларуси в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны. Значительная часть самолетов и вертолетов воздушно-космических сил вооруженных сил РФ была перебазирована с аэродромов Беларуси на территорию России.
Силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов враг сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, а также попытке окружения группировки Объединенных сил.
Противник осуществляет пополнение запасов продовольствия, горюче-смазочных материалов и боеприпасов.
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