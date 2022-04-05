Оккупанты готовятся к наступательной операции на Донбассе — Генштаб 5 апреля, 07:24 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями — Генштаб (Фото:Генштаб)

Оккупанты проводят перегруппировку войск и сосредотачивают усилия по подготовке наступательной операции на востоке Украины.

Как сообщает Генштаб, цель — установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Противник пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобугском операционных районах.

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Продолжается перемещение выведенных из Полесья и Сиверщины подразделений в новые районы оперативного назначения.

Завершена передислокация войск Центрального военного округа с территории Украины. Определенные подразделения из состава вышеупомянутых после завершения восстановления боеспособности будут перемещены в район населенного пункта Валуйки и включены в состав наступательных группировок войск.

Отмечается движение колонн вооружения и военной техники по территории Беларуси в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны. Значительная часть самолетов и вертолетов воздушно-космических сил вооруженных сил РФ была перебазирована с аэродромов Беларуси на территорию России.

Силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов враг сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, а также попытке окружения группировки Объединенных сил.

Противник осуществляет пополнение запасов продовольствия, горюче-смазочных материалов и боеприпасов.



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