Оккупанты пытаются захватить три населенных пункта на Славянском направлении: бои продолжаются — Генштаб

4 июля, 07:11
Генштаб сообщил о боях на Славянском направлении (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил о боях на Славянском направлении (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении вражеские подразделения штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина. Боевые действия продолжаются.

Об этом сообщает Генштаб.

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Оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления. С этой целью перемещена батальонная тактическая группа из района города Изюм в направлении населенного пункта Снежковка.

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Также развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Славянск Генштаб Наступление Война России против Украины

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