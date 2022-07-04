Оккупанты пытаются захватить три населенных пункта на Славянском направлении: бои продолжаются — Генштаб
Генштаб сообщил о боях на Славянском направлении (Фото:Генштаб)
На Славянском направлении вражеские подразделения штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина. Боевые действия продолжаются.
Об этом сообщает Генштаб.
Оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления. С этой целью перемещена батальонная тактическая группа из района города Изюм в направлении населенного пункта Снежковка.
Также развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии.
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