Оккупанты пытаются захватить трассу Лисичанск-Бахмут: Генштаб сообщил, где продолжаются бои

28 июня, 08:08
В районе Лисичанска продолжаются бои (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В районе Лисичанска продолжаются бои (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

На Лисичанском направлении с целью нанести урон оккупанты, кроме применения минометов и ствольной артиллерии, нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка и Яковлевка.

Об этом сообщает Генштаб.

Террористические войска РФ ведут штурмовые действия в направлении Волчояровка — южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются.

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Армия РФ не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут — Лисичанск. С целью раскрытия огневых позиций украинских подразделений провела разведку боем в направлении Николаевка — Спорное, в дальнейшем — вели наступление в указанном направлении.

Украинские военные успешно подавили все попытки и заставили врага отойти.

На Краматорском направлении активных действий оккупанты не вели. Совершали артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Маяки и Татьяновка из ствольной артиллерии.

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На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Константиновки, Белогоровки, Выемки, Покровского, Бахмута и Соледара. Также проводят штурмовые действия по направлению Мироновка — Углегорская ТЭС, боевые действия продолжаются.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий оккупационные войска РФ не вели, обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Екатериновка, Комар, Щербаки, Зеленый Гай и Новоданиловка. Нанесли авиаудары вблизи Каменки, Авдеевки и Шевченко.

Украинские военные отразили штурм в направлении Егоровка — Павловка. Враг с потерями отошел.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   НПЗ Луганская область Генштаб Лисичанск Война России против Украины

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