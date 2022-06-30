Оккупанты хотят захватить украинские территории за пределами Донбасса — ISW 30 июня, 06:51 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты продолжают вести наступательные операции к северу от Харькова. Это может указывать на то, что у России есть амбиции в отношении других территорий Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).



Аналитики подчеркивают, что перенаправление российских подразделений в второстепенные театры боевых действий может ускорить завершение российского наступления на Донбассе.

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В ISW также отмечают, что войска РФ 29 июня провели штурм Дементиевки, примерно в 15 км к северу от Харькова. Оккупанты заявили, что наступление было успешным, но глава Харьковской ОВВА Олег Синегубов сообщил, что украинские войска отразили нападение. По мнению аналитиков, контроль над отдельными населенными пунктами севернее Харькова вдоль линии фронта, вероятно, очень спорный.

Кроме того, российские войска вели бои за контроль над большими проходами, Цуповкой, питомником и Русской Лозовой, а также обстреливали Харьков и близлежащие населенные пункты.

"Постоянные бои за контроль над такими населенными пунктами к северу от Харькова наводят на мысль, что, хотя кремль утверждает, что отдает приоритет захвату Донбасса, он также стремится установить контроль над украинской территорией за пределами Донецкой и Луганской областей", - отмечают эксперты ISW.

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