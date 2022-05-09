Оккупанты пытаются взять под контроль Рубежное и готовят наступление на Лисичанск

9 мая, 09:03
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Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в Луганской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в Луганской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российские оккупанты при поддержке авиации и артиллерии сосредоточили основные усилия на попытке взятия под контроль Рубежного и подготовке к продолжению наступления в направлении Лисичанска.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его данным, оккупационные войска РФ увеличили огневое влияние и пытаются прорвать оборону украинских войск.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/69Xa2LsqVQc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Лисичанск Рубежное Сергей Гайдай Война России против Украины

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