Оккупанты пытаются взять под контроль Рубежное и готовят наступление на Лисичанск
Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в Луганской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Российские оккупанты при поддержке авиации и артиллерии сосредоточили основные усилия на попытке взятия под контроль Рубежного и подготовке к продолжению наступления в направлении Лисичанска.
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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его данным, оккупационные войска РФ увеличили огневое влияние и пытаются прорвать оборону украинских войск.
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