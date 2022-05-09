Оккупанты пытаются взять под контроль Рубежное и готовят наступление на Лисичанск 9 мая, 09:03 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в Луганской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российские оккупанты при поддержке авиации и артиллерии сосредоточили основные усилия на попытке взятия под контроль Рубежного и подготовке к продолжению наступления в направлении Лисичанска.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его данным, оккупационные войска РФ увеличили огневое влияние и пытаются прорвать оборону украинских войск.

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