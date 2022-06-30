Оккупанты пытаются заблокировать Лисичанск: боевые действия продолжаются — Генштаб 30 июня, 08:00 Оккупанты пытаются заблокировать Лисичанск (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

На Донецком направлении российские оккупанты при поддержке артиллерии пытаются блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск — Бахмут.



Об этом сообщает Генштаб.

Террористическая армия РФ обстреляла гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Северск. Нанесла авиаудар неподалеку от Волчеяровки.

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Ведет наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, боевые действия продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты активных боевых действий не вели, обстреливали украинские позиции из артиллерии.

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