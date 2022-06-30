Оккупанты пытаются заблокировать Лисичанск: боевые действия продолжаются — Генштаб
Оккупанты пытаются заблокировать Лисичанск (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
На Донецком направлении российские оккупанты при поддержке артиллерии пытаются блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск — Бахмут.
Об этом сообщает Генштаб.
Террористическая армия РФ обстреляла гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Северск. Нанесла авиаудар неподалеку от Волчеяровки.
Ведет наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, боевые действия продолжаются.
На Краматорском направлении оккупанты активных боевых действий не вели, обстреливали украинские позиции из артиллерии.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.