На Славянском направлении оккупанты пытаются восполнить потери и восстановить наступление
Оккупанты пытаются восстановить наступление на Славянском направлении (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты пытаются восстановить наступление на Славянском направлении.
Об этом сообщает Генштаб.
Отмечается, что агрессоры осуществляют доукомплектование и восполнение потерь.
На Харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск.
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