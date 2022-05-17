На Славянском направлении оккупанты пытаются восполнить потери и восстановить наступление

17 мая, 07:04
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Оккупанты пытаются восстановить наступление на Славянском направлении (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытаются восстановить наступление на Славянском направлении (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты пытаются восстановить наступление на Славянском направлении.

Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что агрессоры осуществляют доукомплектование и восполнение потерь.

На Харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск.

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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/318752420437843
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Наступление Война России против Украины

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