На Славянском направлении оккупанты пытаются восполнить потери и восстановить наступление 17 мая, 07:04 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются восстановить наступление на Славянском направлении (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты пытаются восстановить наступление на Славянском направлении.



Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что агрессоры осуществляют доукомплектование и восполнение потерь.

На Харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск.



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