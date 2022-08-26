На юге Украины оккупанты пытаются восполнить свои потери — Генштаб

26 августа, 08:00
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Оккупанты на юге Украины восполняют потери (Фото:Генштаб)

Оккупанты на юге Украины восполняют потери (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты принимают меры по восполнению потерь.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Захватчики основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск.

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Зафиксировали обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Николаева, Александровки и еще двадцати населенных пунктов.

Видео дня

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка оккупантов основные усилия сосредотачивает на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Херсонская область Юг Украины Николаевская область Война России против Украины

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