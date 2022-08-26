На юге Украины оккупанты пытаются восполнить свои потери — Генштаб 26 августа, 08:00 Оккупанты на юге Украины восполняют потери (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты принимают меры по восполнению потерь.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Захватчики основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск.

Зафиксировали обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Николаева, Александровки и еще двадцати населенных пунктов.

Видео дня

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка оккупантов основные усилия сосредотачивает на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.