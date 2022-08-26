На юге Украины оккупанты пытаются восполнить свои потери — Генштаб
Оккупанты на юге Украины восполняют потери (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении российские оккупанты принимают меры по восполнению потерь.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.
Захватчики основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск.
Зафиксировали обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Николаева, Александровки и еще двадцати населенных пунктов.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка оккупантов основные усилия сосредотачивает на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.
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