Оккупанты пытаются восполнить потери в живой силе и технике на Славянском направлении — Генштаб 12 августа, 07:29 Оккупанты пытаются восполнить потери на Славянском направлении (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ)

На Славянском направлении российские оккупанты пытаются восполнить потери личного состава и техники.



В утренней сводке Генштаб также сообщает, что на этом направлении армия РФ вела огонь вблизи Вернополья, Богородичного, Шнурков, Курульки, Краснополья, Долины и Залимана. В районе последнего еще и нанесла авиаудар.

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На Харьковском направлении российские войска обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Лебяжье, Сосновка, Украинка, Дементиевка, Питомник, Русские и Черкасские Тишки, Шевеловка, Протопоповка, Верхний Салтов, Циркуны, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино. Нанесли авиационные удары возле Ртищевки и Верхнего Салтова.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений.

Продолжаются демонстрационные действия для сковывания украинских подразделений. Проводятся дополнительные мероприятия по усилению охраны участка украино-российской границы в Брянской области.

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