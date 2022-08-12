Оккупанты пытаются восполнить потери в живой силе и технике на Славянском направлении — Генштаб

12 августа, 07:29
Оккупанты пытаются восполнить потери на Славянском направлении (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ)

Оккупанты пытаются восполнить потери на Славянском направлении (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ)

На Славянском направлении российские оккупанты пытаются восполнить потери личного состава и техники.

В утренней сводке Генштаб также сообщает, что на этом направлении армия РФ вела огонь вблизи Вернополья, Богородичного, Шнурков, Курульки, Краснополья, Долины и Залимана. В районе последнего еще и нанесла авиаудар.

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На Харьковском направлении российские войска обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Лебяжье, Сосновка, Украинка, Дементиевка, Питомник, Русские и Черкасские Тишки, Шевеловка, Протопоповка, Верхний Салтов, Циркуны, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино. Нанесли авиационные удары возле Ртищевки и Верхнего Салтова.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений.

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Продолжаются демонстрационные действия для сковывания украинских подразделений. Проводятся дополнительные мероприятия по усилению охраны участка украино-российской границы в Брянской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Славянск Генштаб Война России против Украины

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