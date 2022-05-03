Оккупанты пытаются восполнить огромные потери в технике: расконсервировали и отправили в Украину 17 танков и 60 БМП 3 мая, 07:05 Цей матеріал також доступний українською Россия пытается восполнить потери своей техники в Украине (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты принимают меры по восполнению значительных потерь техники в своих подразделениях, которые задействованы в войне против Украины.

Об этом сообщает Генштаб.

По имеющейся информации, в городе Богучар Воронежской области в период с 27 апреля по 2 мая было снято с хранения семнадцать танков и шестьдесят БМП-1.

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Всю эту технику отправили на временно занятые российскими войсками украинские территории.



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