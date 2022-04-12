«Жалкая партизанщина». Оккупанты продолжают искать способы улучшить свое положение на Николаевском направлении — командование Юг

12 апреля, 17:10
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Поддержи НВ

Оккупанты продолжают выискивать способы улучшить свое положение на Николаевском направлении, однако ВСУ останавливают эти попытки.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщил представитель оперативного командования Юг Владислав Назаров.

"Наши войска и оружием, и смекалкой останавливают коварные попытки жалкой партизанщины, не оставляя врагу шанса", - сказал он.

Видео дня
https://www.facebook.com/okPivden/videos/560914805195172/

По его словам, в Черном море сохраняется штормовая погода с прогнозируемым ухудшением.

Слушайте подкаст на эту тему

«Итак, если для высадки десанта условия неблагоприятны, то угроза ракетных атак как с моря, так и временно оккупированного Крыма остается», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Оккупант Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X