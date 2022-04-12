«Жалкая партизанщина». Оккупанты продолжают искать способы улучшить свое положение на Николаевском направлении — командование Юг 12 апреля, 17:10 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Оккупанты продолжают выискивать способы улучшить свое положение на Николаевском направлении, однако ВСУ останавливают эти попытки.

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Об этом сообщил представитель оперативного командования Юг Владислав Назаров.

"Наши войска и оружием, и смекалкой останавливают коварные попытки жалкой партизанщины, не оставляя врагу шанса", - сказал он.

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По его словам, в Черном море сохраняется штормовая погода с прогнозируемым ухудшением.

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«Итак, если для высадки десанта условия неблагоприятны, то угроза ракетных атак как с моря, так и временно оккупированного Крыма остается», — сказал он.

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