«Жалкая партизанщина». Оккупанты продолжают искать способы улучшить свое положение на Николаевском направлении — командование Юг
Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)
Оккупанты продолжают выискивать способы улучшить свое положение на Николаевском направлении, однако ВСУ останавливают эти попытки.
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Об этом сообщил представитель оперативного командования Юг Владислав Назаров.
"Наши войска и оружием, и смекалкой останавливают коварные попытки жалкой партизанщины, не оставляя врагу шанса", - сказал он.
По его словам, в Черном море сохраняется штормовая погода с прогнозируемым ухудшением.
«Итак, если для высадки десанта условия неблагоприятны, то угроза ракетных атак как с моря, так и временно оккупированного Крыма остается», — сказал он.
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