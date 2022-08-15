Оккупанты пытаются удержать занятые районы на юге Украины — Генштаб

15 августа, 08:00
Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании занятых районов.

Об этом сообщает Генштаб в своей утренней сводке.

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Войска РФ вели огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Лиманы, Прибугское, Новониколаевка, Котлярово, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Кобзарцы, Веселый Кут, Терновка, Андреевка, Лозовое, Токарево, Заречное и Ольгино. Нанесли авиационные удары вблизи Белогорки и Андреевки.

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Вели воздушную разведку БПЛА недалеко от Снегиревки, Красного Яра и Белого Колодца.

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В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Юг Украины Война России против Украины

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