Оккупанты пытаются сформировать резервы и стянуть их к границам Украины

22 марта, 14:00
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Оккупанты пытаются сформировать резервы (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытаются сформировать резервы (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты пытаются формировать и перемещать резервы к границам Украины.

Об этом сообщает Генштаб.

По имеющейся информации, в пункте постоянной дислокации 200 отдельной мотострелковой бригады северного флота (населенный пункт Печенга) формируется сводное подразделение из военнослужащих нескольких воинских частей.

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В связи с неудовлетворительным уровнем комплектования личным составом боевиков 1-го армейского корпуса на временно оккупированной территории Донецкой области представители РФ продолжают активные меры по принудительной мобилизации местного населения в городах Горловке, Енакиево и близлежащих населенных пунктах.

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После прохождения быстрого курса подготовки оккупанты планируют усилить указанным личным составом подразделения, понесшие большие потери вблизи Авдеевки и Изюма.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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