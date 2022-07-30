Обстановка на юге Украины: оккупанты пытаются сдержать продвижение ВСУ — Генштаб

30 июля, 09:07
Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск.

Армия РФ поддерживает высокую интенсивность ведения воздушной разведки БПЛА, сообщает Генштаб.

Также оккупационные войска совершали систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Осокоровка, Токарево, Карьерное, Ивановка, Лозовое, Великое Артаково, Кобзарцы, Шевченково, Широкое, Посад-Покровское, Украинка, Партизанское, Николаев и Днепровское. Нанесли авиаудары вблизи Новогригоровки и Андреевки.

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Проводят активные мероприятия по восстановлению путей логистического обеспечения.

В акватории Черного моря вражеская корабельная группировка продолжает вести разведку и изолировать район ведения боевых действий. Продолжается дежурство носителей крылатых ракет морского базирования типа Калибр в акватории Черного моря с целью нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Юг Украины Война России против Украины

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