Обстановка на юге Украины: оккупанты пытаются сдержать продвижение ВСУ — Генштаб
Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск.
Армия РФ поддерживает высокую интенсивность ведения воздушной разведки БПЛА, сообщает Генштаб.
Также оккупационные войска совершали систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Осокоровка, Токарево, Карьерное, Ивановка, Лозовое, Великое Артаково, Кобзарцы, Шевченково, Широкое, Посад-Покровское, Украинка, Партизанское, Николаев и Днепровское. Нанесли авиаудары вблизи Новогригоровки и Андреевки.
Проводят активные мероприятия по восстановлению путей логистического обеспечения.
В акватории Черного моря вражеская корабельная группировка продолжает вести разведку и изолировать район ведения боевых действий. Продолжается дежурство носителей крылатых ракет морского базирования типа Калибр в акватории Черного моря с целью нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины.
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