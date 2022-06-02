В Харьковской области оккупанты пытаются сдержать наступление ВСУ — Генштаб 2 июня, 07:08 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются не допустить наступление ВСУ (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на удержании занятых рубежей.

Об этом сообщает Генштаб.

С целью снижения наступательного потенциала ВСУ агрессоры обстреливали позиции Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Михайловка, Прудянка и Верхний Салтов.

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На Славянском направлении оккупанты также пытаются удержать занятые позиции.

Кроме того, ведут разведку и создают условия для возобновления наступления.

Оккупационные войска из артиллерии вели огонь в районах населенных пунктов Долгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.

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