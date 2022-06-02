В Харьковской области оккупанты пытаются сдержать наступление ВСУ — Генштаб
Оккупанты пытаются не допустить наступление ВСУ (Фото:Генштаб)
На Харьковском направлении основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на удержании занятых рубежей.
Об этом сообщает Генштаб.
С целью снижения наступательного потенциала ВСУ агрессоры обстреливали позиции Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Михайловка, Прудянка и Верхний Салтов.
На Славянском направлении оккупанты также пытаются удержать занятые позиции.
Кроме того, ведут разведку и создают условия для возобновления наступления.
Оккупационные войска из артиллерии вели огонь в районах населенных пунктов Долгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.
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