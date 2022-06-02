В Харьковской области оккупанты пытаются сдержать наступление ВСУ — Генштаб

2 июня, 07:08
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты пытаются не допустить наступление ВСУ (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытаются не допустить наступление ВСУ (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на удержании занятых рубежей.

Об этом сообщает Генштаб.

С целью снижения наступательного потенциала ВСУ агрессоры обстреливали позиции Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Михайловка, Прудянка и Верхний Салтов.

Видео дня
Читайте также:
Южное направление. Украинские защитники уничтожили два десантных катера и другую технику оккупантов

На Славянском направлении оккупанты также пытаются удержать занятые позиции.

Кроме того, ведут разведку и создают условия для возобновления наступления.

Оккупационные войска из артиллерии вели огонь в районах населенных пунктов Долгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02GrBDu3LP9ZLowvK66cGBiTDRkQ1qwXvBtfUQ97k8ndJxbMEF9MKF8xs2fXx3qeShl
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьковская область Генштаб Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X