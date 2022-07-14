Оккупанты пытаются сдержать наступление ВСУ на юге Украины: ведут огонь из артиллерии и танков — Генштаб
Генштаб рассказал о текущей ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении российские оккупанты сосредотачивают усилия на недопущении наступления подразделений Сил обороны Украины.
Об этом сообщает Генштаб.
Оккупационная армия РФ ведет огонь из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков по линии столкновения.
В готовности к нанесению ракетных ударов удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования Калибр.
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