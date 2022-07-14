Оккупанты пытаются сдержать наступление ВСУ на юге Украины: ведут огонь из артиллерии и танков — Генштаб

14 июля, 08:00
Генштаб рассказал о текущей ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал о текущей ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты сосредотачивают усилия на недопущении наступления подразделений Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Генштаб.

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Оккупационная армия РФ ведет огонь из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков по линии столкновения.

В готовности к нанесению ракетных ударов удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования Калибр.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Юг Украины Война России против Украины

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