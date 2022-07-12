Обстановка на юге Украины: оккупанты пытаются не допустить наступления ВСУ — Генштаб 12 июля, 08:09 Оккупанты пытаются сдержать наступление ВСУ на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты сосредотачивают усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Генштаб.

С целью сковывания действий украинских войск оккупационная армия РФ вела огонь из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Степовая Долина, Лупарево, Новая Заря, Новогригоровка, Любомировка, Осокоровка, Ольгино, Большая Костромка, Карьерное, Терновка, Поляна, Киселевка, Первомайское, Покровское, Украинка и Прибужское. Вражеская авиация нанесла удары недалеко от Заречного.

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В акватории Черного и Азовского морей в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины противник продолжает удерживать носитель крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

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