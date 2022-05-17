Продолжается бой. Российские оккупанты снова пытаются прорваться в Сумскую область 17 мая, 14:40 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются прорваться в Сумскую область (Фото:Госпогранслужба)

В Сумской области на севере Шосткинского района российские оккупанты пытаются прорвать границу в районе Середино-Буды.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, в указанном районе продолжается бой.

Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами.

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Живицкий также отметил, что с самого утра оккупанты обстреливают Сумскую область с территории РФ.

«Около 5 попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи. Зафиксировано 6 взрывов в районе населённого пункта Сопич», — добавил он.

16 мая российские диверсанты попытались прорвать государственную границу на территории Сумской области.

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