Продолжается бой. Российские оккупанты снова пытаются прорваться в Сумскую область
Оккупанты пытаются прорваться в Сумскую область (Фото:Госпогранслужба)
В Сумской области на севере Шосткинского района российские оккупанты пытаются прорвать границу в районе Середино-Буды.
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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, в указанном районе продолжается бой.
Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами.
Живицкий также отметил, что с самого утра оккупанты обстреливают Сумскую область с территории РФ.
«Около 5 попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи. Зафиксировано 6 взрывов в районе населённого пункта Сопич», — добавил он.
16 мая российские диверсанты попытались прорвать государственную границу на территории Сумской области.
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