Оккупанты пытаются захватить Рубежное и Попасную и продвинуться на Лиман и Славянск — Генштаб

3 мая, 07:12
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В Генштабе рассказали, где сейчас идут активные бои (Фото:Генштаб)

В Генштабе рассказали, где сейчас идут активные бои (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении основные усилия российских оккупантов сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасное.

Об этом сообщает Генштаб.

Также оккупанты пытаются продвинуться в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

На Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов.

Видео дня

На Изюмском направлении оккупанты активно обстреливали подразделения украинских войск.

https://www.youtube.com/embed/A6zmj376S_Y

На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не проводил. Продолжал обстрелы подразделений украинских войск вдоль линии соприкосновения.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/307990874847331
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Славянск Рубежное Попасная Война России против Украины

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