Оккупанты пытаются захватить Рубежное и Попасную и продвинуться на Лиман и Славянск — Генштаб 3 мая, 07:12 Цей матеріал також доступний українською В Генштабе рассказали, где сейчас идут активные бои (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении основные усилия российских оккупантов сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасное.

Об этом сообщает Генштаб.

Также оккупанты пытаются продвинуться в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

На Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов.

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На Изюмском направлении оккупанты активно обстреливали подразделения украинских войск.

На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не проводил. Продолжал обстрелы подразделений украинских войск вдоль линии соприкосновения.



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