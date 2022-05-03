Оккупанты пытаются захватить Рубежное и Попасную и продвинуться на Лиман и Славянск — Генштаб
В Генштабе рассказали, где сейчас идут активные бои (Фото:Генштаб)
На Донецком направлении основные усилия российских оккупантов сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасное.
Об этом сообщает Генштаб.
Также оккупанты пытаются продвинуться в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.
На Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов.
На Изюмском направлении оккупанты активно обстреливали подразделения украинских войск.
На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не проводил. Продолжал обстрелы подразделений украинских войск вдоль линии соприкосновения.
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