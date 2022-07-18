Оккупанты пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута — Гайдай 18 июля, 09:00 Гайдай рассказал о боях в Луганской области (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российские оккупационные войска пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.

По его словам, основное направление оккупантов после Лисичанска — Бахмут. Но путь в этот город пролегает через ту небольшую территорию Луганской области, которая еще держит оборону.

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«Оккупанты бьют ракетами, применяют авиацию, чтобы пробить нашу оборону. Только за вчера населенные пункты на границе Луганщины и Донбасса выдержали пять авиаударов. К артиллерии и системам залпового огня уже все, к сожалению, привыкли. Таких атак за 17 июля зафиксировано 13. Россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако понесли потери и отошли. Отражено наступление врага и вблизи Белогоровки — там тоже враг перечисляет тех, кто успел вернуться на позиции», — отметил Гайдай.

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