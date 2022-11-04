Идут по трупам своих же солдат: оккупанты пытаются пробить украинскую оборону в районе Сватового-Кременной — Гайдай 4 ноября, 12:08 По словам Гайдая, Луганская область усеяна трупами оккупантов (Фото:Генштаб)

В Луганской области российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Сватового-Кременной.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Луганская земля усыпана телами погибших орков. Каждый раз при атаках россияне отправляют на разведку, в которой не выжить, своих солдат количеством до взвода. Они гибнут и идут следующие, дальше еще и еще… И каждая новая атака сопровождается тем, что россияне „топчут“ своих 200-х», — отметил он.

Видео дня

По словам Гайдая, военные РФ не забирают тела своих погибших сослуживщев.

Также глава ОВА сообщил, что оккупанты продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты. Поэтому возвращаться туда опасно.

Также в селах полно мин и снарядов. По разрушенным улицам ходят лишь домашние животные.

Ранее Гайдай сообщил, что в области освобождены уже девять населенных пунктов.

По его словам, горячими участками фронта остаются районы Белогоровки, а также районы Сватового и Кременной. Из Белогоровки, по его данным, россияне пытаются выбить ВСУ, а в направлении Сватово-Кременной украинские силы оттесняют оккупантов.