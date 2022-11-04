Идут по трупам своих же солдат: оккупанты пытаются пробить украинскую оборону в районе Сватового-Кременной — Гайдай
По словам Гайдая, Луганская область усеяна трупами оккупантов (Фото:Генштаб)
В Луганской области российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Сватового-Кременной.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
«Луганская земля усыпана телами погибших орков. Каждый раз при атаках россияне отправляют на разведку, в которой не выжить, своих солдат количеством до взвода. Они гибнут и идут следующие, дальше еще и еще… И каждая новая атака сопровождается тем, что россияне „топчут“ своих 200-х», — отметил он.
По словам Гайдая, военные РФ не забирают тела своих погибших сослуживщев.
Также глава ОВА сообщил, что оккупанты продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты. Поэтому возвращаться туда опасно.
Также в селах полно мин и снарядов. По разрушенным улицам ходят лишь домашние животные.
Ранее Гайдай сообщил, что в области освобождены уже девять населенных пунктов.
По его словам, горячими участками фронта остаются районы Белогоровки, а также районы Сватового и Кременной. Из Белогоровки, по его данным, россияне пытаются выбить ВСУ, а в направлении Сватово-Кременной украинские силы оттесняют оккупантов.