Оккупанты пытаются полностью захватить Донецкую и Луганскую области: Генштаб сообщил, где ВСУ остановили вражеские атаки
Украинские силы остановили ряд вражеских атак (Фото:Генштаб)
Оккупационные войска РФ, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении.
Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 3 января, на Лиманском и Авдеевском направлениях оккупанты пытаются улучшить тактическое положение, усиливают группировку на Новопавловском направлении за счет подразделений переброшенных с Херсонского направления.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Белогоровка Луганской области; Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Марьинка Донецкой области.
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
- На Северском и Слобожанском направлениях под обстрелы из артиллерии и минометов попали районы населенных пунктов Липовка, Елино Черниговской области; Волфино, Павловка, Покровка, Майское Сумской области; Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Охримовка, Каменка Харьковской области.
- На Купянском направлении оккупанты вели огонь из всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Новомлынск, Тавильжанка, Двуречная, Лиман Первый, Ольшана, Купянск, Кучеровка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Андреевка и Стельмаховка Луганской области.
- На Лиманском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка, Диброва Луганской области и Терны Донецкой области.
- На Бахмутском направлении из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клищиевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дылеевка, Нью-Йорк в Донецкой области.
- На Авдеевском направлении оккупанты вели огонь из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Веселое, Бердичи, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области.
- На Новопавловском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка Донецкой области.
- На Запорожском направлении оккупанты вели огонь из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Зеленый Гай, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Чаривное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области; Мусиевка, Красногригорьевка Днепропетровской области.
- На Херсонском направлении войска РФ не прекращают обстрелов населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Зеленовка, Инженерное, Молодежное, Антоновка и Берислав Херсонской области. Есть пострадавшие среди мирного населения.