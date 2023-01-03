Оккупанты пытаются полностью захватить Донецкую и Луганскую области: Генштаб сообщил, где ВСУ остановили вражеские атаки 3 января, 07:06 Украинские силы остановили ряд вражеских атак (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 3 января, на Лиманском и Авдеевском направлениях оккупанты пытаются улучшить тактическое положение, усиливают группировку на Новопавловском направлении за счет подразделений переброшенных с Херсонского направления.

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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Белогоровка Луганской области; Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Марьинка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях под обстрелы из артиллерии и минометов попали районы населенных пунктов Липовка, Елино Черниговской области; Волфино, Павловка, Покровка, Майское Сумской области; Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Охримовка, Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты вели огонь из всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Новомлынск, Тавильжанка, Двуречная, Лиман Первый, Ольшана, Купянск, Кучеровка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Андреевка и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка, Диброва Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клищиевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дылеевка, Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты вели огонь из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Веселое, Бердичи, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты вели огонь из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Зеленый Гай, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Чаривное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области; Мусиевка, Красногригорьевка Днепропетровской области.

На Херсонском направлении войска РФ не прекращают обстрелов населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Зеленовка, Инженерное, Молодежное, Антоновка и Берислав Херсонской области. Есть пострадавшие среди мирного населения.