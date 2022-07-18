Войска РФ пытаются перенести свои склады боеприпасов подальше от линии огня — ОК Юг

18 июля, 12:12
Оккупанты пытаются перенести свои склады с боеприпасами (Фото:REUTERS/Kazbek Basayev)

Оккупанты пытаются перенести свои склады с боеприпасами (Фото:REUTERS/Kazbek Basayev)

Российские оккупационные войска пытаются перенести свои склады боеприпасов подальше от линии огня после точных ударов ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«У нас есть такая информация, что они выискивают такие места, чтобы их (боеприпасы — ред.) расположить где-то подальше, но я замечу, что мы поражаем не только склады боеприпасов, но и скопление техники. Поэтому увезти и перевезти им тоже нечем», — отметила она.

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Гуменюк также сказала, что украинские силы наносят удары по складам с горюче-смазочными материалами, поэтому оккупантам сложнее заправлять транспорт для перевозки.

По информации украинской разведки, после уничтожения украинскими военными целого ряда баз и арсеналов ВС РФ российские войска решили использовать в качестве складов объекты городской инфраструктуры.

В частности, во временно оккупированном Херсоне захватчики обустроили склад боеприпасов в здании драматического театра в центре города.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Боеприпасы Склад Война России против Украины

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