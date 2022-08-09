Оккупанты ведут бои на Слобожанском направлении: пытаются не допустить наступления ВСУ — Генштаб
На Слобожанском направлении оккупанты ведут боевые действия, чтобы удержать ранее занятые рубежи (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
На Слобожанском направлении российские оккупанты ведут боевые действия для удержания ранее занятых рубежей и предотвращения наступления украинских военных.
В утренней сводке Генштаба говорится, что также армия РФ пытается выявить построение системы обороны украинских войск.
На Харьковском направлении зафиксировали обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Дуванка, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Байрак, Старый Салтов, Базалеевка, Коробочкино, Андреевка, Милово, Чугуев и Чепиль. Оккупанты вели воздушную разведку БПЛА. Вражеская авиация нанесла удар вблизи Верхнего Салтова.
На Славянском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Бражковки, Карнауховки, Сулиговки, Новой Дмитровки, Протопоповки, Адамовки, Залимана, Мазановки и Долины.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
Сохраняется угроза нанесения РФ ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.
На Северском направлении армия РФ продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Они проводят демонстрационные действия с целью сковывания маневра подразделений украинских войск и недопущения их переброски на другие направления.
Из ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны позиции украинских войск в районах сел Катериновка, Середина-Буда и Мезеновка Сумской области. Оккупанты вели воздушную разведку возле Гая и Шалыгиного.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.