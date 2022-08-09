Оккупанты ведут бои на Слобожанском направлении: пытаются не допустить наступления ВСУ — Генштаб 9 августа, 07:34 На Слобожанском направлении оккупанты ведут боевые действия, чтобы удержать ранее занятые рубежи (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

На Слобожанском направлении российские оккупанты ведут боевые действия для удержания ранее занятых рубежей и предотвращения наступления украинских военных.



В утренней сводке Генштаба говорится, что также армия РФ пытается выявить построение системы обороны украинских войск.

На Харьковском направлении зафиксировали обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Дуванка, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Байрак, Старый Салтов, Базалеевка, Коробочкино, Андреевка, Милово, Чугуев и Чепиль. Оккупанты вели воздушную разведку БПЛА. Вражеская авиация нанесла удар вблизи Верхнего Салтова.

Видео дня

На Славянском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Бражковки, Карнауховки, Сулиговки, Новой Дмитровки, Протопоповки, Адамовки, Залимана, Мазановки и Долины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения РФ ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении армия РФ продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Они проводят демонстрационные действия с целью сковывания маневра подразделений украинских войск и недопущения их переброски на другие направления.

Из ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны позиции украинских войск в районах сел Катериновка, Середина-Буда и Мезеновка Сумской области. Оккупанты вели воздушную разведку возле Гая и Шалыгиного.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.