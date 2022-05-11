В Харьковской области оккупанты пытаются остановить продвижение украинских войск к границе — Генштаб 11 мая, 07:06 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются не допустить продвижение украинских войск к границе (Фото:Генштаб)

В Харьковской области на Слобожанском направлении оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ в направлении государственной границы Украины.

Как сообщает Генштаб, оккупанты осуществляют ведение разведки подразделений Сил обороны к северу и северо-востоку от города Харьков.

На Слобожанском направлении враг действует группировкой, состоящей из отдельных подразделений 6-й армейской армии Западного военного округа, 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов.

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На Изюмском направлении группировки из состава отдельных подразделений 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 29-й, 35-й, 36-й общевойсковой армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск сосредотачивает основные усилия на нанесении огневого поражения украинским подразделениям в определенном районе.



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