Оккупанты ведут бои на Славянском направлении, чтобы не допустить продвижение ВСУ — Генштаб

26 августа, 07:10
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Оккупанты пытаются не допустить продвижение ВСУ (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытаются не допустить продвижение ВСУ (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении оккупанты вели боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения продвижения подразделений Сил обороны

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

На этом же направлении войска РФ вели огонь из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Норцовки, Дмитровки, Долины, Мазановки и Богородичного.

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На Харьковском направлении из ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны объекты в районах населенных пунктов Харьков, Сосновка, Дементиевка, Слатино, Борщева, Победа, Русские Тишки, Рубежное, Лебяже, Мосьпаново, Гусаровка.

Оккупанты продолжили активно задействовать БПЛА для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка — существенных изменений не претерпела. Из ствольной артиллерии была обстреляна гражданская инфраструктура возле сел Шалыгино, Шевченково и Екатериновка Сумской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Славянск Генштаб Война России против Украины

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