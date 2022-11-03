Оккупанты пытаются окружить украинские силы возле Угледара, но несут «большие потери»

3 ноября, 11:46
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Возле Угледара постоянно идут тяжелые бои (Фото:Генштаб)

Возле Угледара постоянно идут тяжелые бои (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты пытаются оцепить украинских военных возле Угледара в Донецкой области, но несут большие потери.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, оккупационные войска РФ несколько дней подряд пытаются атаковать на Угледарском направлении, в частности, в районе села Павловка.

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«Там постоянно идут жестокие бои, идет такая позиционная война. Где-то у нас было преимущество, где-то у них. Однако наши Силы обороны удерживают позиции, делают максимальное, чтобы нанести удар по технике противника, истребить личный состав врага. Противник на этом направлении несет большие потери», — подчеркнул Череватый.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко накануне сообщал, что Бахмутское направление — одно из самых напряженных на фронте, российские оккупанты не могут прорвать оборону защитников Украины и уничтожают населенные пункты.

https://www.youtube.com/watch?v=oQnoEGSzKWM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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