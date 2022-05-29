В Харьковской области оккупанты пытаются не допустить продвижения украинских войск к границе — Генштаб 29 мая, 07:06 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются восполнить потери в Харьковской области (Фото:Генштаб)

На Слобожанском направлении оккупанты пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских подразделений в направлении государственной границы. Принимают меры по восполнению потерь вооружения и военной техники.

Об этом сообщает Генштаб.

На Харьковском направлении российские оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занимаемых рубежей и сдерживании подразделений Сил обороны

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Агрессоры обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Терновая. Совершали дистанционное минирование местности на возможных направлениях действий Сил обороны.

На Славянском направлении оккупанты не проводили активных боевых действий, вели усиленную разведку. Основные усилия сосредоточили на удержании занятых позиций и создании условий для возобновления наступления. Осуществляют восполнение потерь и запасов.

Оккупационная армия РФ вела артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Гусаровка, Большая Камышеваха, Богородичное, Святогорск и других. Авиация агрессора продолжила наносить авиаудары в районе Долгенького.

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