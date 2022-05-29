В Харьковской области оккупанты пытаются не допустить продвижения украинских войск к границе — Генштаб
Оккупанты пытаются восполнить потери в Харьковской области (Фото:Генштаб)
На Слобожанском направлении оккупанты пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских подразделений в направлении государственной границы. Принимают меры по восполнению потерь вооружения и военной техники.
Об этом сообщает Генштаб.
На Харьковском направлении российские оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занимаемых рубежей и сдерживании подразделений Сил обороны
Агрессоры обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Терновая. Совершали дистанционное минирование местности на возможных направлениях действий Сил обороны.
На Славянском направлении оккупанты не проводили активных боевых действий, вели усиленную разведку. Основные усилия сосредоточили на удержании занятых позиций и создании условий для возобновления наступления. Осуществляют восполнение потерь и запасов.
Оккупационная армия РФ вела артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Гусаровка, Большая Камышеваха, Богородичное, Святогорск и других. Авиация агрессора продолжила наносить авиаудары в районе Долгенького.
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