Генштаб сообщил, где оккупанты пытаются наступать, а украинские войска дают отпор 9 ноября, 08:00 Где украинские защитники дали отпор оккупантам (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты пытаются удержать захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 9 ноября.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское Луганской области, а также Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Клещиевка, Майорск, Новомихайловка, Опытное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка в Донецкой области.

Видео дня

По уточненной информации подтверждено поражение вражеских подразделений на временно занятой территории Запорожской области. 6 ноября уничтожены 15 единиц военной техники разного типа, ранены и убиты до полутора сотен оккупантов.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 18 ударов. Под поражение попали четыре взводных опорных пункта, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре позиции средств противовоздушной обороны.

За прошедшие сутки на разных направлениях были сбиты пять БпЛА Ланцет и четыре Орлана.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр накануне заявила, что украинские защитники не сдают ни одного сантиметра земли на Донецком направлении, несмотря на высокую активность российских войск. На других направлениях тоже продолжаются боевые действия, но с несколько другой интенсивностью, на определенных направлениях ВСУ вытесняют оккупантов.

